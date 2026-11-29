El Mirai Euskotren suma una nueva victoria; el Inversus Gernika y el Kutxabank Araski caen derrotados
La novena jornada de la Liga Femenina Endesa ha dejado un balance de una victoria y dos derrotas para los equipos vascos. El Mirai Euskotren ha conseguido un importante triunfo a domicilio ante el Movistar Estudiantes, mientras que el Inversus Gernika Bizkaia y el Kutxabank Araski no han podido sacar adelante sus respectivos compromisos.
Mirai Euskotren ha conseguido una importante victoria a domicilio ante el Movistar Estudiantes (69-77). Las donostiarras han firmado su sexta victoria del curso, apoyadas en una defensa que ha limitado las opciones del conjunto madrileño. Además, han sabido dominar el tramo final desde la línea de tiros libres, con S. Washington como jugadora más destacada.
Por su parte, el Inversus Gernika Bizkaia ha caído con contundencia ante el Spar Girona (95-57). Las de Roberto Íñiguez han firmado un arrollador inicio de partido, con 30 puntos en el primer cuarto, que ha dejado sin opciones al conjunto vizcaíno. Las gerundensas han completado así su mejor encuentro de la temporada.
Tampoco ha podido sumar una victoria el Kutxabank Araski, que ha caído ante el Cadí La Seu (73-53). El conjunto catalán ha sabido aprovechar su oportunidad, con un gran control del rebote y una actuación estelar de Marina Mata. Las gasteiztarras continúan así sin estrenar su casillero de victorias esta temporada.