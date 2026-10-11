Mirai Euskotren sigue en racha y el Inversus Gernika y el Kutxabank Araski caen derrotados

El Mirai Euskotren ha sumado otra victoria este domingo en la tercera jornada de la Liga Femenina Endesa para seguir con el pleno Por contra, tanto el Kutxabank Araski como el Inversus Gernika han sido derrotados y siguen en los puestos bajos de la tabla.

El Mirai Euskotren ha sido el último de los equipos vascos en jugar, pero parece que les ha sentado bien. Pese a que a la distancia en el marcador no lo ha reflejado, las chicas de Azu Muguruza han controlado el partido ante el Leganés de principio a fin. Han superado al rival en cada cuarto, y con el pitido final se han llevado el partido con una amplia ventaja (49-70).

Por su parte, el Inversus Gernika no ha tenido la misma suerte ante el Perfumerías Avenida (86-58) . un terrible segundo cuarto, con un parcial de 22-5, ha sido la estocada que ha condenado a la derrota a las bizkaínas, que pese a mejorar un poco su juego en la segunda mitad no han sido capaces de hacer frente al rival.

En el caso del Kutxabank Araski, el duelo ante el Ensino (76-63) ha sido más parejo, pero les ha tocado remar a contracorriente todo el rato y no han podido remontar el marcador Así, han perdido los tres partidos disputados y se colocan en la última posición.