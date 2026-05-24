ITALIAKO GIROA - 15. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Frederik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda

Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Frederik Deversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesladia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta esprintean txirrindulari norvegiarra gailendu da.
MILANO (Italy), 24/05/2026.- Norwegian rider Fredrik Dversnes Lavik of team Uno-X Mobility (L) celebrates winning the 15th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 157km from Voghera to Milan, Italy, 24 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Frederik Dversnes (Uno-X) txirrindulari norvegiarra, helmugan.
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frederik Dversnes (Uno-X) txirrindulari norvegiarrak irabazi du Milanen bukatu den Italiako Giroko 15. etapa, berearekin batera eguneko ihesaldian izan diren Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti) eta Mirco Maestri (Polti) italiarrak esprinetan menderatuta. Tropelak gutxietsi egin ditu, eta ezin izan ditu harrapatu, azkeneraino saiatu bada ere. Horrenbestez, esprinter handiak garaipena lehiatu gabe geratu dira.

Informazio gehiago, laster.

Results powered by FirstCycling.com

Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X