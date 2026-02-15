El Kutxabank Araski sentencia el derbi contra el IDK Euskotren en el primer cuarto (76-66)
El Kutxabank Araski ha salido victorioso por 76-66 del derbi jugado contra el IDK Euskotren este domingo en la 21ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Con un aplastante primer parcial de 28-8, el equipo alavés se ha asegurado de que la victoria quedase en casa.
Las locales han empezado de la mejor manera posible el derbi, con un parcial de 12-0 a favor que ha marcado el guion que llevaría el partido. El equipo gipuzkoano no estaba cómodo en la cancha, y el Araski se ha aprovechado para sacar otro parcial de 9-0 a favor. Así, el primer cuarto ha acabado con un aplastante 28-8, destacando el juego de Dembele y Lahtinen.
En el segundo cuarto el IDK ha sabido reaccionar y se ha puesto las pilas. Esta vez, el juego ha sido un intercambio de canastas que ha salido a favor de las visitantes, que han logrado acortar algo la diferencia (46-32).
Tras el descanso, se ha mantenido la igualdad en el juego, con algo más de acierto por parte del equipo gipuzkoano, aunque fuera mínimo. Se han ido acercando en el marcador, pero las locales han sabido aguantar el ritmo para llevarse la victoria por 76-66 y salir del descenso.
Zaragoza vs. Lointek Gernika (85-63)
Por su parte, el Lointek Gernika Bizkaia ha sumado su cuarta derrota consecutiva tras perder en Zaragoza por 85-63. El equipo bizkaíno no ha sido rival para el Zaragoza, y cae a los puestos de descenso.
Te puede interesar
Victoria para el Kutxabank Araski y sendas derrotas para el IDK Euskotren y el Lointek Gernika
El IDK Euskotren cayó en casa frente al Hozono Global Jairis (53-72), mientras que el Lointek Gernika Bizkaia perdió ante el Baxi Ferrol (77-86) y el Kutxabank Araski ganó ante el Spar Gran Canaria (73-77).
Otra jornada negra para el Kutxabank Araski, el IDK Euskotren y el Lointek Gernika Bizkaia
El equipo alavés han perdido ante el Ensino (55-71), el guipuzcoano ha caído frente al Estudiantes (92-67) y el vizcaino ante el Joventut (76-63).
Jornada negra para el Lointek Gernika Bizkaia, el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El equipo vizcaino ha perdido ante el Leganés (74-66), el guipuzcoano contra Perfumerías Avenida (74-66) y el alavés ha caído en casa del Valencia Basket (90-61).
Victoria para el Lointek Gernika y sendas derrotas para el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El Lointek Gernika Bizkaia ha logrado un valioso triunfo (84-69) ante el Durán Maquinaria Ensino. Por su parte, El IDK Euskotren no ha podido sumar la victoria en su visita al Palau Olímpic de Badalona (75-57); y el Kutxabank Araski ha caído ante el Spar Girona (65-78).
Triunfo para el IDK Euskotren y sendas derrotas para el Lointek Gernika y Kutxabank Araski
El IDK Euskotren se ha impuesto por 79 -74 al Ensino, sumando una victoria clave para escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Lointek Gernika no ha podido con el Jairis, que se ha impuesto por 91-73; y Kutxabank Araski ha caído ante el Cadí La Seu por 71-66, en un partido muy igualado.
IDK Euskotren, Kutxabank Araski y Lointek Gernika pierden en una jornada exigente de la Liga Femenina Endesa
Los tres equipos vascos han cerrado un fin de semana complicado, con derrotas que ajustan aún más la lucha por los puestos de Copa.