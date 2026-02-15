El Kutxabank Araski sentencia el derbi contra el IDK Euskotren en el primer cuarto (76-66)

El Kutxabank Araski ha salido victorioso por 76-66 del derbi jugado contra el IDK Euskotren este domingo en la 21ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Con un aplastante primer parcial de 28-8, el equipo alavés se ha asegurado de que la victoria quedase en casa.

Las locales han empezado de la mejor manera posible el derbi, con un parcial de 12-0 a favor que ha marcado el guion que llevaría el partido. El equipo gipuzkoano no estaba cómodo en la cancha, y el Araski se ha aprovechado para sacar otro parcial de 9-0 a favor. Así, el primer cuarto ha acabado con un aplastante 28-8, destacando el juego de Dembele y Lahtinen.

En el segundo cuarto el IDK ha sabido reaccionar y se ha puesto las pilas. Esta vez, el juego ha sido un intercambio de canastas que ha salido a favor de las visitantes, que han logrado acortar algo la diferencia (46-32).

Tras el descanso, se ha mantenido la igualdad en el juego, con algo más de acierto por parte del equipo gipuzkoano, aunque fuera mínimo. Se han ido acercando en el marcador, pero las locales han sabido aguantar el ritmo para llevarse la victoria por 76-66 y salir del descenso.