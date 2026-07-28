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Smartlog Ointxe talde arrasatearra, Espainiako lehen txapelduna 3x3 modalitatean

Iragarkia
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18:00 - 20:00

Smarlog Ointxe taldea, Espainiako txapelduna 3x3 modalitatean. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Joan den asteburuan jokatu zen txapelketa, Tenerifen. Hiru euskal jokalarik eta kataluniar batek osatutako laukoteak irabazi du lehiaketa honen lehen edizioa.

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