El Smartlog Ointxe de Arrasate, primer campeón de España en la modalidad de 3x3
El campeonato se disputó el pasado fin de semana en Tenerife. El cuarteto integrado por tres jugadoras vascas y una catalana se ha impuesto en la primera edición de este campeonato estatal.
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Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos con Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Toronto Raptors. En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual.
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