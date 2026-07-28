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El Smartlog Ointxe de Arrasate, primer campeón de España en la modalidad de 3x3

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Ointxe-campeon-Copa-España-baloncesto-3x3
18:00 - 20:00
Las campeonas de España en la modalidad de 3x3 con el Smarlog Ointxe. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Smartlog Ointxe talde arrasatearra, Espainiako lehen txapelduna 3x3 modalitatean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El campeonato se disputó el pasado fin de semana en Tenerife. El cuarteto integrado por tres jugadoras vascas y una catalana se ha impuesto en la primera edición de este campeonato estatal.

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