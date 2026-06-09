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Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unicajako etapari

Entrenatzaile gasteiztarrak oraindik urtebeteko kontratua indarrean izan arren, Malagako kluba utziko du azken urteetako entrenatzailerik arrakastatsuena bihurtu ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Ibon Navarro, head coach of Unicaja looks on during the Final Four Basketball Champions League Third place basketball match played between Unicaja and La Laguna Tenerife at Palau Olimpic Badalona on May 09, 2026 in Badalona, Barcelona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ibon Navarro Lauko Finaleko finalean. Irudia: Europa Press
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Navarro jada ez da Unicajako entrenatzailea. Gasteiztarra Malagako erakundetik at geratu da ofizialki, kontratua deuseztatzeko klausulan ezarritako zenbatekoa ordaindu ondoren.

Navarrok duela astebete eman zuen jakitera kontratua bertan behera uzteko erabakia. Unicajak astearte honetan baieztatu du taldea utzi duela, eta publikoki eskertu nahi izan du entrenatzaileak lau denboraldi eta erdiz taldean egindako lana, non “gure historiako entrenatzailerik sarituena bihurtu den zazpi titulurekin”.

2022ko otsailean Malagan hasitako etapan, arabarra arrakasta-ziklo baten buru izan da. Ziklo horretan, bi Errege Kopa, Saskibaloiko Txapeldunen Ligako (BCL) bi titulu, Kontinente arteko FIBA Kopa bi eta ACB Superkopa bat lortu ditu. Orain, Malagako taldearen aulkia utzi du, 261 partidatan 180 garaipen eskuratuta. Agurreko komunikatuan, klubak bere lana eta dedikazioa eskertu ditu, historiako Unicaja onenetako baten oinarriak jarri dituela ziurtatuz: "Eskerrik asko Ibon Malagan eta Unicajan egindako guztiagatik, gutako bat bezala izango zaitugu beti”.

Ibon Navarrok ez du Unicaja entrenatzen jarraituko datorren denboraldian
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