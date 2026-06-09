Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unicajako etapari
Entrenatzaile gasteiztarrak oraindik urtebeteko kontratua indarrean izan arren, Malagako kluba utziko du azken urteetako entrenatzailerik arrakastatsuena bihurtu ondoren.
Ibon Navarro jada ez da Unicajako entrenatzailea. Gasteiztarra Malagako erakundetik at geratu da ofizialki, kontratua deuseztatzeko klausulan ezarritako zenbatekoa ordaindu ondoren.
Navarrok duela astebete eman zuen jakitera kontratua bertan behera uzteko erabakia. Unicajak astearte honetan baieztatu du taldea utzi duela, eta publikoki eskertu nahi izan du entrenatzaileak lau denboraldi eta erdiz taldean egindako lana, non “gure historiako entrenatzailerik sarituena bihurtu den zazpi titulurekin”.
2022ko otsailean Malagan hasitako etapan, arabarra arrakasta-ziklo baten buru izan da. Ziklo horretan, bi Errege Kopa, Saskibaloiko Txapeldunen Ligako (BCL) bi titulu, Kontinente arteko FIBA Kopa bi eta ACB Superkopa bat lortu ditu. Orain, Malagako taldearen aulkia utzi du, 261 partidatan 180 garaipen eskuratuta. Agurreko komunikatuan, klubak bere lana eta dedikazioa eskertu ditu, historiako Unicaja onenetako baten oinarriak jarri dituela ziurtatuz: "Eskerrik asko Ibon Malagan eta Unicajan egindako guztiagatik, gutako bat bezala izango zaitugu beti”.
Zure interesekoa izan daiteke
IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak jokalari kataluniarra fitxatu duela iragarri du. Capelek duela egun batzuk egin ditu 24 urte, eta 1,85eko altuera du.
Surne Bilbaok Adam Somogyi fitxatu du
Nazioarteko hungariarrak 2028ra arte sinatu du talde bilbotarrarekin, Txapeldunen Ligan partidako asistentzia gehien egin dituen joku-antolatzailea izanda.
Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du
Kataluniako jokalaria Joventut taldean aritu ostean dator Gasteizera.
Galbiati: “Nire bizitzako denboraldirik zailena izan da"
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak aitortu duenez, Endesa Ligako play-offetan Asisa Joventuten aurka galdu ostean, bere bizitzako "denboraldirik zailena" izan da.
Kosner Baskonia Asisa Joventut final-laurdenetako play-offeko hirugarren partidaren laburpena (88-96)
Kosner Baskoniak porrot gogorra jaso du Asisa Joventuten aurka igande honetan (88-96), eta Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da. Ikusi hemen partidaren laburpena.
Kosner Baskoniak berriro galdu du Joventuten aurka, eta play-offetatik at geratu da (88-96)
Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak ezin izan du etxean agindu, eta bigarren porrotarekin Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da.
Asisa Joventut vs Kosner Baskonia final-laurdenetako play-offeko bigarren partidaren laburpena (82-63)
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du kanporaketa bigarren partidan itxi, eta igandean Buesa Arenan final bat jokatuko du. Gaizki hasi du jokoa Gasteizko taldeak, eta gero ezin izan diote buelta eman partidari. Ikusi hemen partidako laburpena.
Kosner Baskoniak galdu egin du Badalonan (82-63), eta hirugarren partida jokatu beharko du
Paolo Galbiatiren taldeak partida hasiera kaskarra izan du, eta ondo ordaindu du partida osoan. Horrela, kanporaketa Buesa Arenan erabakiko da, igandean.
Surne Bilbao eta Valentzia Basketen arteko play-offetako final-laurdenetako bigarren partidaren laburpena (71-88)
Valentziako taldeak etxetik kanpo ere garaitu du Bilboko taldea, eta 2-0eko emaitzarekin kanporatu du Surne Bilbao.