Ibon Navarrok ez du Unicaja entrenatzen jarraituko datorren denboraldian
Ibon Navarro Unicajaren entrenatzaile gasteiztarrak Malagako klubari jakinarazi dio datorren denboraldian ez duela taldean jarraituko, nahiz eta oraindik urtebeterako kontratua izan.
Bi aldeek akordio batera iritsi beharko dute, 400.000 euro inguruko etete-klausula baitu. Hala jakinarazi dute Unicajaren gertuko iturriek igande honetan.
Klubaren historian titulu (7) zein garaipen gehien (180) lortu dituen teknikaria izan da Navarro.
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offak jokatuko ditu, Teneriferen aurka garaipena lortu eta fase erregularrean zazpigarren postua ziurtatu ostean. Jaume Ponsarnau beltzezko gizonen entrenatzailea pozik agertu da taldea play-offetara sailkatu delako.
Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.
Italiako entrenatzaileak zurrumurru guztiak isilarazi ditu baskoniarren aulkian jarraituko duela iragarrita.
Kosner Baskoniak Endesa Ligako bigarren postuari eutsi dio Unicaja Malaga 92-89 mendean hartuta liga erregularreko azken partidan.
Surne Bilbao Basket Endesa Ligako play-offetan izango da. Bilboko taldea zazpigarren postuan sailkatu da fase erregularrean, Laguna Teneriferen aurka garaipena lortuta (82-87) eta Korner Baskoniak Unicajari irabazita (92-89). Bere historian 8. aldiz arituko da play-offetan, azken 6 urteotan lehen aldiz.
Duran Maquinaria Ensinotik ailegatu da Imane Tate IDK Euskotrenera eta Julieta Mungo, berriz, Oses Construccion Ardoitik iritsi da Kutxabank Araskira. Bi jokalariek 2026-2027 denboraldirako sinatu dute.
Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.
Kosner Baskoniak 83-88ko emaitzarekin irabazi dio Real Madrili, Movistar Arena pabiloian. Neurketaren azken txanpan Timothe Luwawu-Cabarrot frantziarrak erakustaldia eman du. Baskonia, 24 garaipenekin, Endesa Ligako sailkapeneko bigarren postuan kokatu da, jardunaldi bakar baten faltan.
Valentzia Basketen, Joventuten eta 2025-2026 denboraldiko Endesa Ligaren irabazlearen aurka jokatuko du talde gasteiztarrak; Endesa Liga Baskoniak, Valentziak edo Joventutek irabaziko balute, play-offean hobekien sailkatutako taldea izango da laugarren parte-hartzailea.