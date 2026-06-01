Saskibaloia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ibon Navarrok ez du Unicaja entrenatzen jarraituko datorren denboraldian

Entrenatzaile gasteiztarra izan da Malagako klubaren historian titulu gehien lortu dituen entrenatzailea.
Ibon Navarro, exentrenador de Unicaja

Teknikari arabarra. Artxiboko irudia. EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Navarro Unicajaren entrenatzaile gasteiztarrak Malagako klubari jakinarazi dio datorren denboraldian ez duela taldean jarraituko, nahiz eta oraindik urtebeterako kontratua izan.

Bi aldeek akordio batera iritsi beharko dute, 400.000 euro inguruko etete-klausula baitu. Hala jakinarazi dute Unicajaren gertuko iturriek igande honetan.

Klubaren historian titulu (7) zein garaipen gehien (180) lortu dituen teknikaria izan da Navarro.

Saskibaloia ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?

Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X