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Ibon Navarro abona su cláusula de rescisión y pone fin a su etapa en Unicaja

El técnico vitoriano, que aún tenía un año de contrato en vigor, deja el club malagueño después de convertirse en el entrenador más exitoso de su historia reciente.
(Foto de ARCHIVO) Ibon Navarro, head coach of Unicaja looks on during the Final Four Basketball Champions League Third place basketball match played between Unicaja and La Laguna Tenerife at Palau Olimpic Badalona on May 09, 2026 in Badalona, Barcelona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ibon Navarro en la final del Final Four. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unicajako etapari
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Ibon Navarro ya no es entrenador del Unicaja. El técnico vitoriano ha quedado desvinculado oficialmente de la entidad malagueña tras abonar la cuantía estipulada en la cláusula de rescisión de su contrato.

Navarro dio a conocer su decisión de revocar el año restante de contrato hace una semana. El Unicaja ha confirmado este martes la desvinculación y ha querido agradecer públicamente la labor realizada por el entrenador durante sus cuatro temporadas y media al frente del equipo “donde se ha convertido en el entrenador más laureado de nuestra historia con siete títulos".

Durante su etapa en Málaga, iniciada en febrero de 2022, el vitoriano ha liderado un ciclo de éxitos que incluyen dos Copas del Rey, dos títulos de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa ACB. Ahora, abandona el banquillo del club malagueño con 180 victorias en 261 encuentros dirigidos. En su comunicado de despedida, el club ha agradecido su trabajo y dedicación, asegurando que puso las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia: "Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros".

Ibon Navarro no seguirá entrenando al Unicaja la próxima temporada
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