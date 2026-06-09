Ibon Navarro abona su cláusula de rescisión y pone fin a su etapa en Unicaja
Ibon Navarro ya no es entrenador del Unicaja. El técnico vitoriano ha quedado desvinculado oficialmente de la entidad malagueña tras abonar la cuantía estipulada en la cláusula de rescisión de su contrato.
Navarro dio a conocer su decisión de revocar el año restante de contrato hace una semana. El Unicaja ha confirmado este martes la desvinculación y ha querido agradecer públicamente la labor realizada por el entrenador durante sus cuatro temporadas y media al frente del equipo “donde se ha convertido en el entrenador más laureado de nuestra historia con siete títulos".
Durante su etapa en Málaga, iniciada en febrero de 2022, el vitoriano ha liderado un ciclo de éxitos que incluyen dos Copas del Rey, dos títulos de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa ACB. Ahora, abandona el banquillo del club malagueño con 180 victorias en 261 encuentros dirigidos. En su comunicado de despedida, el club ha agradecido su trabajo y dedicación, asegurando que puso las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia: "Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros".
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