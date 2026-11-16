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Erkiaga: “Seguimos en la competición, pero a ver si no pagamos caro el error de la primera jornada”
Erkiaga y Salegi han ganado a Johan e Ibarluzea en dos juegos (15-12 y 15-12). Con los 4 puntos conseguidos con esta victoria, la pareja rosa sigue viva en la competición.
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