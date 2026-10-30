¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Partido muy físico para la segunda jornada del Winter Series
Euskaraz irakurri: Partida oso fisikoa, Winter Serieseko bigarren jardunaldirako
La segunda jornada del Winter Series del lunes enfrentará a las parejas Laduche-Manci y Barandika-Basque. ¿Qué tipo de partido prevén?
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos de la 1ª jornada del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Atain: “En un día como este, con el frontón lleno, disfrutar y ganar en la cancha es muy gratificante”
EN DIRECTO
Hace min.
Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain abren con victoria el Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Lekerika: “Tenemos una buena conexión, si hacemos las cosas bien podemos llegar lejos en el campeonato”
EN DIRECTO
Hace min.
Homenaje a las y los puntistas de la Euskal Selekzioa, en el inicio del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Así han presentado y aplaudido a los puntistas que van a disputar la sexta edición del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Las claves de la primera jornada del Eusko Label Winter Series, con Ane Muruamendiaraz
EN DIRECTO
Hace min.
Iñaki Osa Goikoetxea analiza a los tres debutantes del Eusko Label Winter Series y a los favoritos del campeonato
Cargar más