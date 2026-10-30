Winter Series

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Partido muy físico para la segunda jornada del Winter Series

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Winter Series bigarren jardunaldia
18:00 - 20:00
Las dos parejas de la segunda jornada. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Partida oso fisikoa, Winter Serieseko bigarren jardunaldirako
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Última actualización

La segunda jornada del Winter Series del lunes enfrentará a las parejas Laduche-Manci y Barandika-Basque. ¿Qué tipo de partido prevén?

Jai Alai League Eusko Label Winter Series Cesta punta

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