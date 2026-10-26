El campeonato Eusko Label Winter Series comienza hoy con dos partidos en sus primera jornada
Por un lado, Urreisti y Atain se medirán a Goitia y Oyhenard, en el grupo B; por otro lado, en el grupo A, Erkiaga y Salegi jugarán ante Goixerri y Lekerika. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y kirolakeitb.eus, a partir de las 21:45 horas.
Hoy arranca una nueva edición del Eusko Label Winter Series de cesta punta, la sexta, en Gernika-Lumo. En su jornada inaugural, se disputarán dos partidos: Urreisti-Atain vs. Goitia-Oyhenard y Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika. Ambos encuentros se podrán ver en ETB1 y kirolakeitb.eus, a las 21:45 horas.
La presente edición cuenta con la participación de tres pelotaris debuntantes, y los tres se estrenarán hoy mismo: Guillem Oyhenard (Arrokiaga, 1999), Gorka Mugartegi "Atain" (Markina-Xemein, 2004) y Eñaut Salegi (Markina-Xemein, 1990).
El campeonato se desarrollará en 16 jornadas, y la final tendrá lugar el 13 de febrero. Una de las novedades del torneo es que por primera vez se jugará un sábado por la noche, en lugar del domingo al mediodía.
Primera jornada
Urreisti-Atain vs. Goitia-Oyhenard
De esta primera cita, se espera que sea una disputa equilibrada. Como delanteros, jugarán Eñaut Urreisti, vigente campéon individual, y Alex Goitiandia. De la parte trasera de la cancha, se encargarán dos puntistas de la misma generación y de características similares: el debutante Gorka Mugartegi Atain eta Guillem Oyhenard.
Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika
Aritz Erkiaga ha participado en 3 de las 5 ediciones del Winter Series. Además, Erkiaga acaba de llegar de Argentina, de haber ganado el oro en la final individual del Campeonato del Mundo de Pelota. En el Winter Series, formará pareja con Eñaut Salegi, que se estrena en este torneo. Tendrán en frente a Goixerri y a Lekerika. Leke también viene directo de Argentina, tras proclarmarse campeón del Mundo en la final de parejas.
2ª y 3ª jornada
Además de esta primera jornada, ya se han anunciado las dos siguientes. El 2 de noviembre, Laduche y Manci se enfrentarán a Barandika y a Basque, en el grupo B; en la tercera jornada, en cambio, los protagonistas serán las parejas Olharan-Gorka y Johan-Ibarluzea, el 9 de noviembre. partidarekin. Dos parejas de cada grupo avanzarán a la liguilla de semifinales.