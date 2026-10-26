El campeonato Eusko Label Winter Series comienza hoy con dos partidos en sus primera jornada

Hoy arranca una nueva edición del Eusko Label Winter Series de cesta punta, la sexta, en Gernika-Lumo. En su jornada inaugural, se disputarán dos partidos: Urreisti-Atain vs. Goitia-Oyhenard y Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika. Ambos encuentros se podrán ver en ETB1 y kirolakeitb.eus, a las 21:45 horas.

La presente edición cuenta con la participación de tres pelotaris debuntantes, y los tres se estrenarán hoy mismo: Guillem Oyhenard (Arrokiaga, 1999), Gorka Mugartegi "Atain" (Markina-Xemein, 2004) y Eñaut Salegi (Markina-Xemein, 1990).

El campeonato se desarrollará en 16 jornadas, y la final tendrá lugar el 13 de febrero. Una de las novedades del torneo es que por primera vez se jugará un sábado por la noche, en lugar del domingo al mediodía.