5. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Igor Arrieta nafarrak oztopo guztiak gainditu eta garaipena lortu du Potenzan

Afonso Eulalio portugaldarrarekin batera iritsi da azken kilometroetara. Bi iheslariak erori egin dira azken kilometro horietan, eta Uharte Arakilekoa ibilbidearekin ere nahastu da. Eulaliok maglia arrosa jantzi du.

Potenza (Italy), 13/05/2026.- Spanish rider Igor Arrieta of UAE Team Emirates XRG celebrates winning the 5th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 203 km from Praia a Mare to Potenza, Italy, 13 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Igor Arrieta (UAE). Irudia: EITB
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igor Arrieta nafarrak (UAE) irabazi du Italiako Giroko bosgarren etapa, ihesaldi luze baten ostean. Uharte Arakilekoak Afonso Eulalio portugaldarra (Bahrain) gainditu du azken metroetan, bi txirrindularien arteko lehia estu baten ostean. Eulaliok Cicconerengandik minutu 1:11ra hasi du gaurko etapa, eta ez da esku hutsik joan hotelera, maglia arrosa jantzi baitu.

Potenza (Italy), 13/05/2026.- Spanish rider Igor Arrieta of UAE Team Emirates XRG celebrates winning the 5th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 203 km from Praia a Mare to Potenza, Italy 13 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
18:00 - 20:00
Igor Arrietaren azken metroak, Potenzan

Euria lagun izan dute Italiako Giroko bosgarren etapan, Praia a Mare eta Potenza artean (203 kilometro). Hamahiru txirrindulariko talde batek osatu du eguneko ihesaldia, tartean, Igor Arrieta nafarra (UEA). Helmugatik 60 kilometrora, iheslariek bi minutuko aldea zuten tropelarekiko.

Gainera, Uharte Arakileko txirrindulariak helmugarako 62 kilometroren faltan erasoa jo du iheslarien taldea atzean utziz, eguneko protagonistetako bat izateko prest. Montagna Grande di Viggianoko (2. mailako mendatea, 6,6 km, batez beste % 9,2ra) igoeran aldea minutu bat ingurukoa zen bere ihesaldiarekiko.

Afonso Eulalio (Bahrain) portugaldarrak ere ihes egin du taldetik, eta txirrindulari nafarra harrapatu du gailurra egiteko bi kilometro falta zirenean. Bi txirrindulariek batera gainditu dute eguneko zailtasun nagusia, tropel nagusia bi minutu eskasera zutela.

Bi iheslarien erorikoak

Biek lasterketa-buruari eutsi diote etapa amaierara arte, baina Igor Arrieta helmugatik 13 kilometrora erori da, aldapa behera hainbat bihurgune lotzen ari zela. Hala ere, Uharte Arakilekoak ez du etsi, eta Bahrein taldeko txirrindularia berriro harrapatzen saiatu da. Portugaldarra ere lurrera joan da minutu batzuk geroago, eta horrek Igorrek berriro harrapatzea ahalbidetu du, helmugatik sei kilometrora.

18:00 - 20:00
Igor Arrietaren erorikoa, azken kilometroetan

Bi gladiadoreak kulotak urratuta eta kolpatuta iritsi dira azken kilometroetara. Helmugatik bi kilometrora, UAEkoa nahastu egin da ibilbidearekin, bide okerra hartuz, eta portugaldarra bistatik galdu du berriro. Garaipenak eskuetatik ihes egiten ziola zirudienean, nafarrak indarrak atera ditu azken metroetan Bahreineko berriro harrapatu eta gainditzeko.

Igor Arrieta (UAE), etapa garailea

Ez dakit zer esan, garaipen honek asko esan nahi du niretzat

"Ez dakit oso ondo zer esan. Oso pozik nago garaipen honekin, oso garrantzitsua da niretzat, batez ere bigarren etapako erorikoaren ondorioz hiru taldekide galdu genituelako", esan du nafarrak helmugan.

"Ez nuen uste erorikoaren ondoren dena galduta nuenik, azkeneraino saiatu behar nuen. Etapa gogorraren ondoren, ez dago jakiterik. Azken kilometroetan erabat leher eginda nengoen, baina banekien Eulalio ere jota zegoela, eta biok merezi genuen garaipena, baina azkenean nik lortu dut", azaldu du UAEko txirrindulariak.

Igor Arrieta (adierazpenak)
18:00 - 20:00
Igor Arrietaren adierazpenak, etapa amaieran

"Eulalio azken bi kilometroetan bistatik galdu dudanean, "ezinezkoa da" pentsatu dut, baina lanean jarraitu dut, ezin zela ni baino azkarrago joan ikusi dut, eta orduan, harrapatu dudanean, 'arraioa! Agian etapa bat irabaz dezaket' pentsatu dut", erantsi du.

Ostegun honetan seigarren etapa jokatuko da Paestum eta Napoli artean (141 km).

Results powered by FirstCycling.com

Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!
Igor Arrieta UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Igor Arrieta helmugan Giroa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren erorikoa, Eulalioren erorikoa, Arrietaren nahastea… eta garaipena!

2026ko Italiako Giroko azken hamahiru kilometroetan emozio handia izan da: Igor Arrieta Alfonso Eulaliorekin zihoan ihes eginda, eta erori egin da; gero, Eulalio ere jausi da; oso gutxi gelditzen zela, nafarra nahastu egin da, eta bide okerretik joan; azkenean, Uharte Arakilgoak portugaldarra harrapatu du, eta bikain menderatu esprintean. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X