Igor Arrieta nafarrak oztopo guztiak gainditu eta garaipena lortu du Potenzan
Afonso Eulalio portugaldarrarekin batera iritsi da azken kilometroetara. Bi iheslariak erori egin dira azken kilometro horietan, eta Uharte Arakilekoa ibilbidearekin ere nahastu da. Eulaliok maglia arrosa jantzi du.
Igor Arrieta nafarrak (UAE) irabazi du Italiako Giroko bosgarren etapa, ihesaldi luze baten ostean. Uharte Arakilekoak Afonso Eulalio portugaldarra (Bahrain) gainditu du azken metroetan, bi txirrindularien arteko lehia estu baten ostean. Eulaliok Cicconerengandik minutu 1:11ra hasi du gaurko etapa, eta ez da esku hutsik joan hotelera, maglia arrosa jantzi baitu.
Euria lagun izan dute Italiako Giroko bosgarren etapan, Praia a Mare eta Potenza artean (203 kilometro). Hamahiru txirrindulariko talde batek osatu du eguneko ihesaldia, tartean, Igor Arrieta nafarra (UEA). Helmugatik 60 kilometrora, iheslariek bi minutuko aldea zuten tropelarekiko.
Gainera, Uharte Arakileko txirrindulariak helmugarako 62 kilometroren faltan erasoa jo du iheslarien taldea atzean utziz, eguneko protagonistetako bat izateko prest. Montagna Grande di Viggianoko (2. mailako mendatea, 6,6 km, batez beste % 9,2ra) igoeran aldea minutu bat ingurukoa zen bere ihesaldiarekiko.
Afonso Eulalio (Bahrain) portugaldarrak ere ihes egin du taldetik, eta txirrindulari nafarra harrapatu du gailurra egiteko bi kilometro falta zirenean. Bi txirrindulariek batera gainditu dute eguneko zailtasun nagusia, tropel nagusia bi minutu eskasera zutela.
Bi iheslarien erorikoak
Biek lasterketa-buruari eutsi diote etapa amaierara arte, baina Igor Arrieta helmugatik 13 kilometrora erori da, aldapa behera hainbat bihurgune lotzen ari zela. Hala ere, Uharte Arakilekoak ez du etsi, eta Bahrein taldeko txirrindularia berriro harrapatzen saiatu da. Portugaldarra ere lurrera joan da minutu batzuk geroago, eta horrek Igorrek berriro harrapatzea ahalbidetu du, helmugatik sei kilometrora.
Bi gladiadoreak kulotak urratuta eta kolpatuta iritsi dira azken kilometroetara. Helmugatik bi kilometrora, UAEkoa nahastu egin da ibilbidearekin, bide okerra hartuz, eta portugaldarra bistatik galdu du berriro. Garaipenak eskuetatik ihes egiten ziola zirudienean, nafarrak indarrak atera ditu azken metroetan Bahreineko berriro harrapatu eta gainditzeko.
Igor Arrieta (UAE), etapa garailea
Ez dakit zer esan, garaipen honek asko esan nahi du niretzat
"Ez dakit oso ondo zer esan. Oso pozik nago garaipen honekin, oso garrantzitsua da niretzat, batez ere bigarren etapako erorikoaren ondorioz hiru taldekide galdu genituelako", esan du nafarrak helmugan.
"Ez nuen uste erorikoaren ondoren dena galduta nuenik, azkeneraino saiatu behar nuen. Etapa gogorraren ondoren, ez dago jakiterik. Azken kilometroetan erabat leher eginda nengoen, baina banekien Eulalio ere jota zegoela, eta biok merezi genuen garaipena, baina azkenean nik lortu dut", azaldu du UAEko txirrindulariak.
"Eulalio azken bi kilometroetan bistatik galdu dudanean, "ezinezkoa da" pentsatu dut, baina lanean jarraitu dut, ezin zela ni baino azkarrago joan ikusi dut, eta orduan, harrapatu dudanean, 'arraioa! Agian etapa bat irabaz dezaket' pentsatu dut", erantsi du.
Ostegun honetan seigarren etapa jokatuko da Paestum eta Napoli artean (141 km).
