WINTER SERIES 2025-2026
Alex Goitia: "Tenemos que luchar por la txapela y nos tenemos que ir a casa con ella"

18:00 - 20:00
Lekerika y Goitia, en el frontón Jai Alai de Gernika. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Alex Goitia: “Txapela lortzeko borrokatu behar dugu eta txapelarekin joan behar gara etxera”
Alex Goitia y Unai Lekerikabeaskoa se enfrentarán a Thibault Basque y Johan Sorozabal en la final del Eusko Label Winter Series 2025-2026, el domingo 15 de febrero. A las puertas del partido, hemos estado con la pareja vizcaína y nos han explicado que estar en la final es “fruto del trabajo realizado”, y ambos se han mostrado con ganas de llevarse la txapela a casa.

Gernika Jai Alai Unai Lekerika Eusko Label Winter Series Cesta punta Alex Goitia

