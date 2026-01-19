Urreisti y López vuelven a caer en tres sets ante Johan y Gorka y se quedan al borde de la eliminación
Otro polémico último tanto ha dejado con la miel en los labios a los guipuzcoanos. Además, esta segunda derrota (15-11, 11-15 y 4-5) les deja con pocas opciones, pero todavía con vida. Sólo les queda ganar 2-0 el último partido de la liguilla y mirar al resto de resultados.
Dos parejas que cayeron en el primer partido de semifinales, Johan y Gorka Sorozabal y Eñaut Urreisti e Imanol López se han enfrentado en la tercera jornada de semifinales. Los hermanos Sorozábal han logrado una valiosa victoria en tres sets (15-11, 11-15 y 4-5). El encuentro se ha decidido en el último tanto, que ha vuelto a ser polémico por la decisión arbitral.
Esta segunda derrota por dos sets a uno deja con pocas opciones a la pareja guipuzcoana, pero todavía con vida. Sólo les queda ganar por 2-0 el último partido de la liguilla y mirar al resto de resultados.
El encuentro ha comenzado con un largo e intenso tanto de 40 pelotazos. Johan ha finalizado el tanto, pero los amarillos han reclamado que una pelota ha salido de la cesta a Gorka, y los jueces les han dado la razón. A continuación, tres tantos han terminado con errores de ambas parejas, enfriando algo el encuentro.
El delantero mutrikuarra y el zaguero zumaiarra han mandado en el marcador desde el principio del set, y se han mostrado más sólidos que la pareja labortana. Sin embargo, los hermanos Sorozabal no se han rendido en ningún momento, pero sus propios regalos en los momentos decisivos los han condenado (15-11).
En el segundo juego Johan y Gorka han saltado a la cancha con la intención de cambiar radicalmente la tendencia del partido, y lo han conseguido; han puesto ritmo y han mandado en el marcador desde el inicio del set.
Los guipuzcoanos, sin embargo, han seguido trabajando y han ido recortando poco a poco la ventaja de los labortanos. Han llegado a la recta final del juego un tanto por detrás, pero Eñaut e Imanol no han estado nada finos en los últimos cinco tantos. De esta manera, los hermanos Sorozábal han logrado forzar el último juego de desempate, con idéntico resultado que el primero, pero inverso (11-15).
En el tercer y último juego, tanto en el marcador como en el juego el equilibrio y la tensión han dominado la primera mitad, pero una falta de Urreisti en el saque ha roto el empate (2-3). A continuación, los hermanos Sorozábal han hecho el cuarto tanto, y cuando parecía que iban a hacerse con la victoria los guipuzcoanos han remontado de nuevo y empatado a cuatro el set.
El choque se ha decidido en el último tanto, en el que los árbitros han dictaminado que el dos paredes de Johan ha botado dentro, en una nueva decisión polémica (4-5). Eñaut Urreisti se ha marchado de la cancha muy molesto por la decisión del VAR.
Johan Sorozabal: “No sé si la pelota estaba dentro o fuera; el juez ha pitado dentro y él tiene la razón”
Johan y Gorka Sorozabal han conseguido la victoria ante Urreisti y Lopez. Tras la polémica del último tanto, Johan ha dicho que no sabe si la pelota estaba fuera o dentro, en cambio Gorka cree que estaba fuera. Aún así, los hermanos se alegran de haber ganado.
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Johan y Gorka han ganado en tres sets a Urreist y López (15-11, 11-15 y 4-5). El último tanto ha sido polémico, con un 4-4, ya que no han sabido si dos paredes lanzadas por Johan eran de Bale o no.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal, Xabi Barandika y Gorka Sorozabal.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Barandika: "Hemos hecho un partido bastante decente"
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres sets (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Último tanto del partido Barandika-Basque vs. Johan-Gorka
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres juegos (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series, disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Barandika y Basque sufren pero ganan en tres sets a Johan y Gorka
Los vencedores han aprovechado el mal inicio de sus contrincantes para adjudicarse con claridad el primer set. En el segundo, sin embargo, los hermanos Sorozabal han mejorado notablemente su juego forzando el tercer set. Pero en el definitivo Barandika y Basque han sido más contundentes.
Los tres mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Eñaut Urreisti y Unai Lekerika.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.