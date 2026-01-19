Urreisti y López vuelven a caer en tres sets ante Johan y Gorka y se quedan al borde de la eliminación

Esta segunda derrota por dos sets a uno deja con pocas opciones a la pareja guipuzcoana, pero todavía con vida. Sólo les queda ganar por 2-0 el último partido de la liguilla y mirar al resto de resultados.

El encuentro ha comenzado con un largo e intenso tanto de 40 pelotazos. Johan ha finalizado el tanto, pero los amarillos han reclamado que una pelota ha salido de la cesta a Gorka, y los jueces les han dado la razón. A continuación, tres tantos han terminado con errores de ambas parejas, enfriando algo el encuentro.

El delantero mutrikuarra y el zaguero zumaiarra han mandado en el marcador desde el principio del set, y se han mostrado más sólidos que la pareja labortana. Sin embargo, los hermanos Sorozabal no se han rendido en ningún momento, pero sus propios regalos en los momentos decisivos los han condenado (15-11).

En el segundo juego Johan y Gorka han saltado a la cancha con la intención de cambiar radicalmente la tendencia del partido, y lo han conseguido; han puesto ritmo y han mandado en el marcador desde el inicio del set.

Los guipuzcoanos, sin embargo, han seguido trabajando y han ido recortando poco a poco la ventaja de los labortanos. Han llegado a la recta final del juego un tanto por detrás, pero Eñaut e Imanol no han estado nada finos en los últimos cinco tantos. De esta manera, los hermanos Sorozábal han logrado forzar el último juego de desempate, con idéntico resultado que el primero, pero inverso (11-15).

En el tercer y último juego, tanto en el marcador como en el juego el equilibrio y la tensión han dominado la primera mitad, pero una falta de Urreisti en el saque ha roto el empate (2-3). A continuación, los hermanos Sorozábal han hecho el cuarto tanto, y cuando parecía que iban a hacerse con la victoria los guipuzcoanos han remontado de nuevo y empatado a cuatro el set.

El choque se ha decidido en el último tanto, en el que los árbitros han dictaminado que el dos paredes de Johan ha botado dentro, en una nueva decisión polémica (4-5). Eñaut Urreisti se ha marchado de la cancha muy molesto por la decisión del VAR.