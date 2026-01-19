WINTER SERIES 2025-2026
Johan Sorozabal: “No sé si la pelota estaba dentro o fuera; el juez ha pitado dentro y él tiene la razón”

18:00 - 20:00
Johan Sorozabal, Ane Muruamendiaraz y Gorka Sorozabal
Euskaraz irakurri: Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak txistua bota du barruan eta berak du arrazoia"
author image

EITB

Última actualización

Johan y Gorka Sorozabal han conseguido la victoria ante Urreisti y Lopez. Tras la polémica del último tanto, Johan ha dicho que no sabe si la pelota estaba fuera o dentro, en cambio Gorka cree que estaba fuera. Aún así, los hermanos se alegran de haber ganado.

Urreisti y López vuelven a caer en tres sets ante Johan y Gorka y se quedan al borde de la eliminación
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

