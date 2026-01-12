Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres sets (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.

En un inicio de partido un tanto frío, los hermanos Sorozabal se han mostrado fallones, con dificultades para cogerle la medida al frontón de Gernika. Una vez que la pareja de Biarritz se ha asentado también Barandika y Basque han sido superiores a sus rivales. El delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte han desarrollado un juego sin fisuras para llevarse con bastante facilidad el primer set (15-11). Ambos han mandado en todo momento en el marcador, y no se ha producido ni un solo empate en el primer juego.

La pareja labortana ha reaccionado en el segundo set con una franca mejoría en su juego. Los Sorozabal han comenzado mandando el segundo juego, pero Barandika y Basque no han cejado y han igualado la intensidad de los hermanos de Biarritz. Sin embargo, el delantero de Gernika no se ha aventurado en el remate y ha cargado constantemente su juego atrás. Por el contrario, Johan ha sido más valiente en la definición y eso ha decantado la balanza, forzando el tercer y definitivo set (12-15).

Barandika ha comenzado fuerte la muerte súbita con una txula y un dos paredes (2-0). Johan ha respondido con una jugada maestra, una magnífica pelota paralela al ancho (2-1). Acto seguido Gorka no ha metido en la cesta una pelota bastante fácil (3-1), y tras el descanso, el de Gernika y el de Bidarte han hecho el cuarto tanto y no han tardado en rematar el set y el partido (5-2).

Se da la circunstancia de que Johan y Gorka Sorozabal aterrizaron ayer a Euskal Herria y jugarán dos partidos seguidos (12 y 19 de enero) del Eusko Label Winter Series.

Los hermanos Sorozabal se encuentran desde diciembre jugando en Dania Jai Alai (Florida), pero el nivel no es el mismo (Johan y Gorka lideran las estadísticas con mucha ventaja), cambia la cancha y el material, y a eso hay que añadirle el cansancio que significa cruzar el Atlántico, sin apenas tiempo para adecuarse.

Como precedente el pasado año, Urreisti y Gorka cuajaron una muy buena primera fase, pero los resultados no fueron los mismos cuando tuvieron que desplazarse desde Florida.