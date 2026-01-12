Finalerdietako bigarren jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Barandika-Basque vs Johan-Gorka neurketaren azken tantoa

Johan Sorozabala Xabi Barandika Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X