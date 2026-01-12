Barandika-Basque vs Johan-Gorka neurketaren azken tantoa
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Barandika: "Partida nahiko txukuna egin dugu"
Barandikak eta Basquek sufritu baina hiru jokotan irabazi diete Johan eta Gorkari
Garaileek aurkarien hasiera kaskarra aprobetxatu dute lehen jokoa nahiko erraz irabazteko. Bigarrenean, ordea, Sorozabal anaiek nabarmen hobetu dute euren jokoa, hirugarren jokoa behartuz. Hirugarrenean, ordea, gernikarra eta bidartarra sendoagoak izan dira.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko hiru tantorik onenak
Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko tanto onenen protagonistak Alex Goitia, Eñaut Urreisti eta Unai Lekerika izan dira.
Goitia: "Zuzenean Urreistik pilota ukitzen duela iruditu zait"
Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.
Goitia-Lekerika bikoteak Urreisti eta Lopez hartu ditu mendean, partida amaiera polemiko batean
Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika finalerdietako ligaxkako partidaren azken tanto polemikoa
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko hiru tanto onenak
Jon Ibarluzeak, Aritz Erkiagak eta Thibault Basquek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko tantorik onenak.
Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Ariz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen agurreko neurketa izan da, eta garaipena lortu dute hiru jokotan (9-15, 15-14 eta 5-3) Alex Goitiaren eta Unai Lekerikaren aurrean, dagoeneko finalerdietarako sailkatuak.
Barandikak eta Basquek finalerdietarako azken txartela lortu dute Urrutia eta Del Rio bi jokotan mendean hartuta
Horrela, Barandika-Basque, Urreisti-Lopez, Johan-Gorka eta Goitia-Lekerika izango dira finalerdietako ligaxkan lehiatuko diren bikoteak.