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Iñigo Unda: “Oraindik hobetzeko asko daukat; ahal zara izan onena edo ez, baina bakarra”

Iragarkia
Iñigo Unda
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

24 urte besterik ez eta Gernika Grand Slameko finalera iritsi da Iñigo Unda Aritz Erkiagarekin batera. “Oraindik hobetzeko asko” daukala adierazi du, eta irabazi ez duen arren bizitakoarekin pozik da gernikarra. 

Jai Alai League Pilota Zesta-punta

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

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