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Iñigo Unda: “Estoy muy contento con lo que he conseguido y lo vivido ayer”

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Euskaraz irakurri: Iñigo Unda: “Oraindik hobetzeko asko daukat; ahal zara izan onena edo ez, baina bakarra”
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24 años e Iñigo Unda ya ha llegado a la final del Grand Slam de Gernika junto a Aritz Erkiaga. El gernikarra afirma que "todavía tiene mucho que mejorar", y aunque no ha ganado está satisfecho con lo vivido.

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Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz

En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.

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