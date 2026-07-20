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Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”

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Amaia Aldai
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aldai: “Etxeko lanak egin ditugu, finalerako txartela lortu dugu eta pozik gaude”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.

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