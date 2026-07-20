Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”
Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.
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Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”
Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.
La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy duro, largo y disputado. Asimismo, en el cuatro y medio, Enara Gaminde se ha impuesto por 18-17 a Aizane Ibarrola.
Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”
Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.
La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun
En el choque de parejas, Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. A continuación, en un apretado partido de cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha vencido a Itxaso Erasun (18-14).
Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).
Enara Gaminde: “He jugado a gusto, he hecho bien mi juego”
Enara Gaminde ha ganado con holgura a Madalen Etxegarai en el 4 y medio. La cuadrillera ha señalado que su punto fuerte es "encontrar el máximo de la raya del 4 y medio, coger media cancha y hacer daño por ahí" y así seguirá mientras le funcione la estrategia.
Olatz Arrizabalaga: “Ha sido un partido de tacadas; estamos muy a gusto con el trabajo realizado”
La pareja Arrizabalaga-Bergara se ha impuesto a Zabaleta-Mendizabal. El partido ha sido muy cambiante, pero al final las azules han ganado por 20-22. Aunque han pasado algunos momentos frustrantes, las ganadoras se han quedado a gusto por no haber salido del partido y por el resultado obtenido.
Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026
El campeonato comenzará el 6 de julio y finalizará el 10 de agosto. Consta de un torneo de parejas y otro del cuatro y medio, y se disputa en Bilbao, en el frontón de La Esperanza.