Realak final-zortzirenetarako txartela lortu nahi du Heartsen aurka
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Realak Hearts of Midlothian talde eskoziarraren bisita du Zubietan asteazken honetan, Europa Cupeko bigarren kanporaketako itzuliko partidan, 19:00etatik aurrera.
Gorka Alvarezen taldeak final-zortzirenetarako txartela eskuratu nahi du etxean, eta joaneko partidan Edinburgon bildutakoa (husna berdindu zuten) irauli. Nahiz eta zelaian hobeto dihardutela erakutsi, txuri-urdinek ez zuten golik sartu. Alvarezek berak prentsaurrekoan azaldu duenez, aurrealdean asmatzea izango da gakoa.
Real Madrilen aurkako Ligako porrotaren (3-5) ostean ekin beharko dio gaur arratsaldeko erronkari Realak. Ligan, jaitsiera-postuetan dago.
Taldekideei dagokienez, Carlota Chaconen baja nabarmendu beharra dago, joan den asteko hitzorduan eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi baitzuen.