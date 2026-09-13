CAIXABANK MASTERSA
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Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka

Iragarkia
Iztueta eta Zabala
18:00 - 20:00
Iztueta eta Zabala. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zabalak eta Iztuetak 16-22 garaitu dituzte Laso eta Martija Caixabank Masterseko ligaxkako azken partidan. Hala, lider bezala bukatu dute, eta Ezkurdia eta Albisu izango dituzte aurkari finalerdietan.

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ZUZENEAN
Duela  min.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.

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