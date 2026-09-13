Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka
Zabalak eta Iztuetak 16-22 garaitu dituzte Laso eta Martija Caixabank Masterseko ligaxkako azken partidan. Hala, lider bezala bukatu dute, eta Ezkurdia eta Albisu izango dituzte aurkari finalerdietan.
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Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute finalerdiei begira
Ezkurdiak eta Albisuk 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta CaixaBank Masters txapelketako 7. jardunaldiko partidan. Hala, momentuz, finalerdietarako txartela eskuratu dute, Lasok eta Martijak azken partidan egingo dutenaren zain.
Elordik eta Mariezkurrenak lidertza erakutsi dute Artola eta Rezustaren aurka (10-22)
Elordik eta Mariezkurrenak 10-22 garaitu dituzte Artola eta Rezusta CaixaBank Masterseko 7. jardunaldiko partidan. Sailkapeneko liderrek bosgarren garaipena erdietsi dute, eta sendo jarraitzen dute buruan.
2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)
Zabalak eta Iztuetak 4. puntua eskuratu dute Artola eta Rezusta garaituta, eta, beraz, CaixaBank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira.
Minutuko isilunea egin dute hildako gaztearen omenez Lekeitioko pilotalekuan
Pilotalekuan partida jokatzen ari zenean jakin dute antzarretan mutil bat zendu dela, eta orduan jakinarazi diete harmailetan zeuden zaleei. Lehen atsedenaldi luzean, minutuko isilunea egin dute, hildakoaren omenez.
Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)
Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.
Elordi eta Mariezkurrena CaixaBank Masterseko finalaurrekoan izango dira, Laso eta Martija aise garaituta (22-10)
Aitor Elordi eta Jon Mariezkurrena 22-10 gailendu dira Unai Laso eta Julen Martijaren aurka Lekeitioko pilotalekuan jokatu duten partidan, eta, ondorioz, CaixaBank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira. Gorriak jaun eta jabe izan dira.
Dario gorriz etxekoen aurrean eta Altuna aurrekanporaketan, San Mateo torneoan
Sanmateoetako pilota torneoa aurkeztu dute gaur Logroñon. Irailaren 18tik 27ra bitarte jokatuko da. Atarikoetan, A Multzoan Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta eta Artola-Albisu Larrazabal-Iztueta arituko dira. B multzoan, Laso-Landa, Dario-Zabaleta, Ezkurdia-Martija eta Altuna-Bikuña.
Hirugarren puntua, Artola eta Rezustarentzat (22-20)
Artolak eta Rezustak 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta, eta hirugarren puntua eskuratu dute CaixaBank Mastersen.