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Etxeberria-Landa y Jaka-Eskuza, satisfechos con el material para la final del Masters Caixabank Serie B

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Caixabank-Masters-Serie-B-final-eleccion-material
18:00 - 20:00
Las parejas Etxeberria-Landa y Jaka-Eskuza posan con el material apartado para la final en Zalla. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Etxeberria-Landa eta Jaka-Eskuza, pozik Caixabank Masterseko B Serieko finalerako materialarekin
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Última actualización

Este sábado por la tarde se disputará dicha final. Se espera una final competida entre dos parejas que llegan en buen momento y que han tratado de trasladar la presión a sus rivales. Etxeberria y Landa parten como favoritos.

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