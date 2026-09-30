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Etxeberria-Landa y Jaka-Eskuza, satisfechos con el material para la final del Masters Caixabank Serie B
Este sábado por la tarde se disputará dicha final. Se espera una final competida entre dos parejas que llegan en buen momento y que han tratado de trasladar la presión a sus rivales. Etxeberria y Landa parten como favoritos.
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