CaixaBank Mastersa
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Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute, finalerdiei begira

Iragarkia
Ezkurdia eta Albisu
18:00 - 20:00
Ezkurdia eta Albisu. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ezkurdiak eta Albisuk 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta CaixaBank Masterseko 7. jardunaldiko partidan. Hala, momentuz, txapelketako finalerdietan dira, Lasok eta Martijak azken partidan egingo dutenaren zain.

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ZUZENEAN
Duela  min.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.

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