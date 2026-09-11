CAIXABANK MASTERSA
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Elordik eta Mariezkurrenak lidertza erakutsi dute Artola eta Rezustaren aurka (10-22)

Iragarkia
Elordi eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Elordi eta Mariezkurrena. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Mariezkurrenak 10-22 garaitu dituzte Artola eta Rezusta CaixaBank Masterseko 7. jardunaldiko partidan. Sailkapeneko liderrek bosgarren garaipena erdietsi dute, eta sendo jarraitzen dute buruan.

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Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.

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