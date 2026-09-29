Tras un parón de tres semanas, el Masters encara su recta final. Las cuatro parejas, que pelearán el viernes por acceder a la gran final del 4 de octubre, han separado el material. El festival arrancará a las 21:00 horas y el primer envite enfrentará a Artola-Rezusta contra Elordi-Mariezkurrena. En la segunda semifinal, Ezkurdia y Albisu tratarán de entrar en la pelea por las txapelas ante Zabala e Iztueta.