Masters Caixabank
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Apartan el material para las semifinales del Masters Caixabank en el Navarra Arena

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eleccion-material-semifinales-Masters-Caixabank-Elordi-Mariezkurrena-vs-Artola-Rezusta
18:00 - 20:00
Las parejas Zabala-Iztueta y Ezkurdia-Albisu con las pelotas escogidas. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Pilota aukeraketa 2026ko Caixabank Masterseko finalerdietarako
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Última actualización

Tras un parón de tres semanas, el Masters encara su recta final. Las cuatro parejas, que pelearán el viernes por acceder a la gran final del 4 de octubre, han separado el material. El festival arrancará a las 21:00 horas y el primer envite enfrentará a Artola-Rezusta contra Elordi-Mariezkurrena. En la segunda semifinal, Ezkurdia y Albisu tratarán de entrar en la pelea por las txapelas ante Zabala e Iztueta.

Otras competiciones de pelota a mano Joseba Ezkurdia Pelota a mano Aspe Pelota Navarra Arena Pelota Beñat Rezusta Jon Mariezkurrena Aitor Elordi Iñaki Artola Javi Zabala Jon Ander Albisu Martxel Iztueta Baiko pelota

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