Jaka y Mariezkurrena han derrotado con facilidad a Ezkurdia y Martija en la final del Torneo San Mateo, disputada el domingo por la tarde en Logroño. Han dominado la cancha desde el principio y el partido ha sido desequilibrado. En la final de la Serie B, Peio Etxeberria y Carmelo Loza han vencido a Elordi y Eskuza.