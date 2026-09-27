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Jaka y Mariezkurrena, campeones del Torneo San Mateo

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Jaka eta Mariezkurrena, 2026ko San Mateo Torneoko txapeldunak
18:00 - 20:00
Jaka y Mariezkurrena II, nuevos campeones del Torneo San Mateo
Euskaraz irakurri: Jaka eta Mariezkurrena II.a, San Mateo Torneoko txapeldunak
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Última actualización

Jaka y Mariezkurrena han derrotado con facilidad a Ezkurdia y Martija en la final del Torneo San Mateo, disputada el domingo por la tarde en Logroño. Han dominado la cancha desde el principio y el partido ha sido desequilibrado. En la final de la Serie B, Peio Etxeberria y Carmelo Loza han vencido a Elordi y Eskuza.

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