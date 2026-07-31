MASTERS CAIXABANK
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Elordi y Mariezkurrena dominan ante Altuna e Imaz (6-22)

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Elordi eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Elordi y Mariezkurrena
Euskaraz irakurri: Elordik eta Mariezkurrenak nagusitasun handia izan dute Altuna eta Imazen aurka (6-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Elordi y Mariezkurrena han superado con holgura a Altune e Imaz (6-22) en la tercera jornada del Masters CaixaBank, logrando así dos de dos en victorias y situándose en la segunda posición de la clasificación.

Otras competiciones de pelota a mano Jokin Altuna Ander Imaz Jon Mariezkurrena Pelota Aitor Elordi

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