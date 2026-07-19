Campeonato interpueblos
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Leitza se impone a Hernani en la gran final del Interpueblos (2-1)

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Leitza nagusi
18:00 - 20:00
Leitza Hernani se impone en el Interpueblos (2-1)
Euskaraz irakurri: Leitza Hernaniri nagusitu zaio Herriarteko txapelketan (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Leitza se ha proclamado campeona del Interpueblos de pelota tras imponerse en la final a Hernani (2-1). Ha sido una eliminatoria muy igualada, que no se ha decidido hasta el tercer y definitivo partido.

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