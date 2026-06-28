SAN FERMIN TXAPELKETA

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Zabalak 12-22 menderatu du Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du

Iragarkia
San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
Javi Zabalak 12-22 menderatu du Joseba Ezkurdia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Altsasun jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Javi Zabalak 12-22 menderatu du Joseba Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du.

Garaipen horri esker, uztailaren 3an Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatuko du finalerdia. Astelehenean Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko duten partidaren irabazlea izango du aurkari.

Javi Zabala Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Joseba Ezkurdia Esku-pilota Pilota

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.

Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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