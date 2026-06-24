San Fermin Txapelketa
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Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Iragarkia
Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00

Dario Gomez eta Javi Zabala arteko agurra, final-zortzirenetako neurketa gogorraren ostean. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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