SAN FERMIN TORNEOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Salaberria final-zortzirenetan da, Elordi nagusitasunez menderatuta (10-22)

Iragarkia
Elordi-Salaberria
18:00 - 20:00
Elordi eta Salaberria. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iker Salaberria San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Aitor Elordi 10-22 menderatu ostean. Nafarra nagusi izan da hasieratik, eta 1-16ko aldea lortu du; Elordi markagailuan gerturatzen saiatu den arren, ez du aldea murriztea baino lortu. 

Salaberriak ostegunean jokatuko du final-zortzirenetako kanporaketa Hernaniko pilotalekuan, eta Peio Etxeberria izango du aurkari.

Pilota Esku-pilota Aspe Pilota Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X