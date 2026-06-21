Salaberria final-zortzirenetan da, Elordi nagusitasunez menderatuta (10-22)
Iker Salaberria San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Aitor Elordi 10-22 menderatu ostean. Nafarra nagusi izan da hasieratik, eta 1-16ko aldea lortu du; Elordi markagailuan gerturatzen saiatu den arren, ez du aldea murriztea baino lortu.
Salaberriak ostegunean jokatuko du final-zortzirenetako kanporaketa Hernaniko pilotalekuan, eta Peio Etxeberria izango du aurkari.
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12 tanto jarraian eginda irabazi dio Jakak Artolari (22-10)
Erik Jakak 22-10 garaitu du Iñaki Artola San Fermin torneoko final-zortzirenetan. Baikoko pilotariak 12 tanto jarraian eginez lortu du garaipena, hurrengo kanporaketara igarotzeko.
Dario sanferminetako final-zortzirenetara sailkatu da, Alberdi II.a garaituta (22-16)
Dario Gomez San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Unai Alberdi 22-16 menderatuta. Partida nahiko berdinduta hasi da, baina gero Buruz Buruko txapeldunak beteranoa dela erakutsi du. Zabala izango du aurkari hurrengo kanporaketan.
Gaminde, Carregal eta Azketa-Bernaola nagusi Zumarragan
Igande honetan jokatu dira Zumarragan Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako esku pilotako finalak. Emakumezkoetan, Gamindek argi eta garbi menderatu du Arrizabalaga (2-10 eta 4-10), eta gizonezkoetan, Carregalek Irribarria garaitu du (8-10 eta 3-10). Binakako lehian, berriz, Azketa eta Bernaola nagusitu dira Etxebarria eta Elorzen aurka, partida estu batean (10-4 eta 10-9).
Jakak esperientziari esker garaitu du Amiano (22-17)
Erik Jakak eta Unai Amianok indarrak neurtu dituzte Orozkon, Lau t'erdiko San Fermin Torneoko final-hamaseirenetan. Gaztea gogor saiatu bada ere, markagailuan hurbiltzen hasi den bakoitzean, Jakak bere eskarmentua erakutsi du garaipena bideratzeko (22-17).
Euskal selekzioa: “Zortzi urre daude jokoan, eta gure helburua zortziak irabaztea da"
XIMunduko Pilota Txapelketaren XI. edizioa hartuko du Argentinak apirilaren 6tik 12ra. Gaur aurkeztu dute, Abadiñon, bertara joango den espedizioa.
Enara Gaminde: ''Oso pozik nago Euskal Herria hor goian ipintzeagatik; harrotasuna sentiarazten dizu''
Bi txapela irabazi ditu Enara Gamindek Nazioen Ligan. Buruz buru nagusitu eta hamar minutura berriro kantxaratu zen Olatz Arrizabalagarekin batera, binakako txapela eskuratuz. Tamalez, eskuzko emakumezkoen finalak ez ziren ofizialak izan.
Euskal Selekzioak bi garaipenekin eman dio hasiera Nazioen Ligari
Esku-pilotan, Arrizabalagak eta Gamindek Zabaleta eta Capellan (Espainiako selekzioa) menderatu dituzte emakumezkoen eskuz binakako estreinako partidan (4-10 eta 6-10). Pala motzean, aldiz, Gaubekak eta Imanolek hiru setetan garaitu dute Frantzia (14-15, 15-12 eta 3-10).
Jaka eta Iztueta, San Mateo Torneoko txapeldunak
Jakak eta Iztuetak 18-22 irabazi diete Altuna eta Ezkurdiari San Mateo Torneoko finalean. Partidako lehen zatia oso parekatua izan da, baina hortik aurrera bikote urdina jaun eta jabe izan da.
Altuna eta Ezkurdia, San Mateo Torneoko finalera pauso irmoz (22-8)
Altunak eta Ezkurdiak 22-8 gainditu dituzte Peña II.a eta Salaverri II.a San Mateo Torneoko finalerdian, gorriek errazegi konpondu duten partida ez oso ikusgarri batean.