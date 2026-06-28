Javi Zabala ha ganado 12-22 a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para las semifinales

En los cuartos de final del Torneo San Fermín disputados en Alsasua, Javi Zabala ha derrotado 12-22 a Joseba Ezkurdia, y se ha clasificado para las semifinales.

Tras esta victoria, el 3 de julio jugará la semifinal en el frontón Atano III de San Sebastián. Su rival se decidirá el lunes en el duelo entre Jokin Altuna y Peio Etxeberria.