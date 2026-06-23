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Zabala, Peña, Jaka eta Etxeberria Caixabank Masterseko B Seriean arituko dira

Iragarkia
Masters-Caixabank-presentacion
18:00 - 20:00

Masters Caixabank txapelketaren aurkezpena. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Udako txapelketarik luzeena uztailaren 17an hasiko da Vianan. Javi Zabalak Morgaetxebarriarekin bikotea osatuko du B Seriean. Bestalde, Elordik eta Mariezkurrenak bikotea osatuko dute A Seriean, Altunak eta Imazek batera jardungo dute aurten ere, eta Dario Gomez buruz buruko txapeldunak Iztueta du bizkartzain. Finala urriaren 4an jokatuko da, Nafarroa Arenan.

Jon Ander Peña Javi Zabala Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Erik Jaka Esku-pilota Jokin Altuna Peio Etxeberria Dario Gomez Ander Imaz Martxel Iztueta Jon Mariezkurrena Aitor Elordi Baiko pilota Aspe Pilota

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