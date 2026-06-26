SAN FERMIN TXAPELKETA
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Peio Etxeberriak 22-9 irabazi dio Iker Salaberriari eta final-laurdenetarako sailkatu da

Iragarkia
Peio Etxeberria
18:00 - 20:00

Peio Etxeberriak Iker Salaberria garaitu du Hernanin.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zenotzeko aurrelariak laster jarri du San Fermin Txapelketako partida bere alde, 11-2ko aldea lortuta, eta horri esker joko erasokorragoa egin ahal izan du Hernanin jokatutako partidaren bigarren zatian. Jokin Altunaren aurka arituko da hurrengo fasean, Mungian, astelehenean.

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Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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