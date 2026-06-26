Jon Ander Peñak Iker Larrazabali irabazi dio eta finalerdietara sailkatu da (22-13)
Jon Ander Peñak 22-13 irabazi dio Iker Larrazabali eta San Fermin Torneoko finalerdietara sailkatu da Sestaon. Hasiera oso parekatu baten ondoren, non 11 tantora berdinduta egon diren, partida bigarren zatian Peña II sendoagoaren alde erori da. Finalerdietako aurkaria Lasok eta Artolak Gernikan jokatuko duten partidatik irtengo da.
Zure interesekoa izan daiteke
Peio Etxeberriak 22-9 irabazi dio Iker Salaberriari eta final-laurdenetarako sailkatu da
Zenotzeko aurrelariak laster jarri du San Fermin Txapelketako partida bere alde, 11-2ko aldea lortuta, eta horri esker joko erasokorragoa egin ahal izan du Hernanin jokatutako partidaren bigarren zatian. Jokin Altunaren aurka arituko da hurrengo fasean, Mungian, astelehenean.
Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)
Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.
Zabala, Peña, Jaka eta Etxeberria Caixabank Masterseko B Seriean arituko dira
Udako txapelketarik luzeena uztailaren 17an hasiko da Vianan. Javi Zabalak Morgaetxebarriarekin bikotea osatuko du B Seriean. Bestalde, Elordik eta Mariezkurrenak bikotea osatuko dute A Seriean, Altunak eta Imazek batera jardungo dute aurten ere, eta Dario Gomez buruz buruko txapeldunak Iztueta du bizkartzain. Finala urriaren 4an jokatuko da, Nafarroa Arenan.
Salaberria final-zortzirenetan da, Elordi nagusitasunez menderatuta (10-22)
Iker Salaberria San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Aitor Elordi 10-22 menderatuta. Nafarra nagusi izan da hasieratik, eta 1-16ko aldea lortu du; Elordi markagailuan gerturatzen saiatu den arren, aldea murriztea baino ez du lortu. Salaberriak ostegunean jokatuko du final-zortzirenetako kanporaketa Hernaniko pilotalekuan, eta Peio Etxeberria izango du aurkari.
12 tanto jarraian eginda irabazi dio Jakak Artolari (22-10)
Erik Jakak 22-10 garaitu du Iñaki Artola San Fermin torneoko final-zortzirenetan. Baikoko pilotariak 12 tanto jarraian eginez lortu du garaipena, hurrengo kanporaketara igarotzeko.
Dario sanferminetako final-zortzirenetara sailkatu da, Alberdi II.a garaituta (22-16)
Dario Gomez San Fermin Torneoko final-zortzirenetara sailkatu da, Unai Alberdi 22-16 menderatuta. Partida nahiko berdinduta hasi da, baina gero Buruz Buruko txapeldunak beteranoa dela erakutsi du. Zabala izango du aurkari hurrengo kanporaketan.
Gaminde, Carregal eta Azketa-Bernaola nagusi Zumarragan
Igande honetan jokatu dira Zumarragan Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako esku pilotako finalak. Emakumezkoetan, Gamindek argi eta garbi menderatu du Arrizabalaga (2-10 eta 4-10), eta gizonezkoetan, Carregalek Irribarria garaitu du (8-10 eta 3-10). Binakako lehian, berriz, Azketa eta Bernaola nagusitu dira Etxebarria eta Elorzen aurka, partida estu batean (10-4 eta 10-9).
Jakak esperientziari esker garaitu du Amiano (22-17)
Erik Jakak eta Unai Amianok indarrak neurtu dituzte Orozkon, Lau t'erdiko San Fermin Torneoko final-hamaseirenetan. Gaztea gogor saiatu bada ere, markagailuan hurbiltzen hasi den bakoitzean, Jakak bere eskarmentua erakutsi du garaipena bideratzeko (22-17).
Euskal selekzioa: “Zortzi urre daude jokoan, eta gure helburua zortziak irabaztea da"
XIMunduko Pilota Txapelketaren XI. edizioa hartuko du Argentinak apirilaren 6tik 12ra. Gaur aurkeztu dute, Abadiñon, bertara joango den espedizioa.