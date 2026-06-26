SAN FERMIN TXAPELKETA
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Jon Ander Peñak Iker Larrazabali irabazi dio eta finalerdietara sailkatu da (22-13)

Iragarkia
Jon Ander Peña
18:00 - 20:00
Peña II 22-13 Larrazabal.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Ander Peñak 22-13 irabazi dio Iker Larrazabali eta San Fermin Torneoko finalerdietara sailkatu da Sestaon. Hasiera oso parekatu baten ondoren, non 11 tantora berdinduta egon diren, partida bigarren zatian Peña II sendoagoaren alde erori da. Finalerdietako aurkaria Lasok eta Artolak Gernikan jokatuko duten partidatik irtengo da.

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Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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