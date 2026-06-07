EUSKAL HERRITIK MUNDURA AMPO TXAPELKETA
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Gaminde, Carregal eta Azketa-Bernaola nagusi Zumarragan

Pilota
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan jokatu dira Zumarragan Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako esku pilotako finalak. Emakumezkoetan, Gamindek argi eta garbi menderatu du Arrizabalaga (2-10 eta 4-10), eta gizonezkoetan, Carregalek Irribarria garaitu du (8-10 eta 3-10). Binakako lehian, berriz, Azketa eta Bernaola nagusitu dira Etxebarria eta Elorzen aurka, partida estu batean (10-4 eta 10-9).

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