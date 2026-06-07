TORNEO AMPO EUSKAL HERRITIK MUNDURA

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Gaminde, Carregal y Azketa-Bernaola dominan en Zumarraga

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18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gaminde, Carregal eta Azketa-Bernaola nagusi Zumarragan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este domingo se han disputado en Zumarraga las finales de mano del Torneo Euskal Herritik Mundura AMPO. En categoría femenina, Gaminde se ha impuesto con claridad a Arrizabalaga por 2-10 y 4-10. En la final masculina, Carregal ha derrotado a Irribarria por 8-10 y 3-10. Por su parte, en la competición por parejas, Azketa y Bernaola se han proclamado campeones tras vencer a Etxebarria y Elorz en un encuentro muy igualado, por 10-4 y 10-9.

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