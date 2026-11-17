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Iaz ihes egindako txapelaren bila aterako da Javi Zabala
Javi Zabalak Peio Etxeberria izango du aurkari Lau t'erdiko finalean. Aurkari eta frontoi bera, Zabalak aukera aprobetxatu nahi du arra kentzeko. Ostiral gauean finalaren aurretik programa berezi bat eskainiko dugu, hemen errioxarraren hausnarketen aurrerapena.
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