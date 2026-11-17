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Javi Zabala, a por la txapela que se le escapó el año pasado
Euskaraz irakurri: Iaz ihes egindako txapelaren bila aterako da Javi Zabala
Javi Zabala se enfrentará a Peio Etxeberria en la final del Cuatro y Medio. Mismo rival y frontón, Zabala quiere aprovechar la oportunidad para quitarse la espina del año pasado. El viernes por la noche ofreceremos un programa especial previo a la final, aquí un adelanto de las reflexiones del riojano.
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