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Altuna logra la 3ª posición tras imponerse a Murua (22-13)
Euskaraz irakurri: Altunak 3. postua eskuratu du, Muruari gailenduta (22-13)
Jokin Altuna estará en el podio del campeonato del Cuatro y Medio tras derrotar por 22-13 a Ander Murua en el duelo por el tercer puesto. Aunque no han conseguido entrar en la final, se ha podido ver un gran partido entre dos pelotaris que han tenido un buen campeonato.
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