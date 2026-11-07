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Semifinal cargada de polémica entre Altuna y Etxeberria
Euskaraz irakurri: Polemikaz jositako finalerdia izan da Altuna eta Etxeberriaren artekoa
Había mucho en juego y la tensión ha imperado durante todo el encuentro. No han faltado los obstáculos y las difíciles decisiones que han de tomar los árbitros. En la cita, que ha estado repleta de polémica, Jokin Altuna ha expresado su desacuerdo con cuáles han sido las decisiones que se han tomado en algunos tantos.
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