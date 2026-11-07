El Cuatro y Medio
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Semifinal cargada de polémica entre Altuna y Etxeberria

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Altuna haserre
18:00 - 20:00
Altuna cabreado. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Polemikaz jositako finalerdia izan da Altuna eta Etxeberriaren artekoa
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Última actualización

Había mucho en juego y la tensión ha imperado durante todo el encuentro. No han faltado los obstáculos y las difíciles decisiones que han de tomar los árbitros. En la cita, que ha estado repleta de polémica, Jokin Altuna ha expresado su desacuerdo con cuáles han sido las decisiones que se han tomado en algunos tantos.

Cuatro y Medio Pelota a mano Jokin Altuna Peio Etxeberria Pelota

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