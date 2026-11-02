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Ander Murua, la nueva cara de las semifinales del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Ander Murua, aurpegi berri bakarra Lau t'erdiko finalerdietan
El pelotari arrasatearra Ander Murua está dando la sorpresa en el campeonato del Cuatro y Medio. Jugará las semifinales junto a Jokin Altuna, Peio Etxeberria y Javi Zabala.
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