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Ander Murua da la sorpresa y logra el pase a semifinales tras ganar a Ezkurdia (20-22)
Ander Murua se ha clasificado para las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio tras imponerse por 20-22 a Joseba Ezkurdia en un partido intenso y muy disputado en el frontón Remontival de Estella. El de Arrasate, que inicialmente iba a competir en la Serie B, ha protagonizado una de las sorpresas del campeonato y se ha hecho con el último billete para semifinales. Allí se enfrentará a Zabala, mientras que en la otra eliminatoria se medirán Altuna y Peio Etxeberria.
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