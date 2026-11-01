EL CUATRO Y MEDIO

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Ander Murua da la sorpresa y logra el pase a semifinales tras ganar a Ezkurdia (20-22)

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MURUA 17-20 OSPATZEN
18:00 - 20:00

Ander Murua, celebrando el vigésimo tanto. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Ander Muruak ezustekoa eman eta finalerdietarako txartela lortu du Ezkurdiari 20-22 irabazita
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Última actualización

Ander Murua se ha clasificado para las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio tras imponerse por 20-22 a Joseba Ezkurdia en un partido intenso y muy disputado en el frontón Remontival de Estella. El de Arrasate, que inicialmente iba a competir en la Serie B, ha protagonizado una de las sorpresas del campeonato y se ha hecho con el último billete para semifinales. Allí se enfrentará a Zabala, mientras que en la otra eliminatoria se medirán Altuna y Peio Etxeberria.

Cuatro y Medio Joseba Ezkurdia Pelota a mano

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