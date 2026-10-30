El Cuatro y Medio
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Altuna pasa a semifinales tras derrotar a Peña (22-15)

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Jokin Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altuna finalerdietara sailkatu da, Peña menderatuta (22-15)
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Última actualización

Jokin Altuna estará en las semifinales del campeonato del Cuatro y Medio tras derrotar a Jon Ander Peña por 22-15. A pesar de que parecía tener el partido encarrilado, Peña ha dado la cara, y el pelotari de Aspe ha tenido que emplearse a fondo para llevarse la victoria.

Cuatro y Medio Pelota a mano Jokin Altuna Pelota

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