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2026ko Lau t'erdiko Txapelketa aurkeztu dute
2026ko Lau t'erdiko pilota txapelketa aurkeztu dute astearte goizean Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Urriaren 9an abiatuko da lehia, ostiralean, Durangon, Elordik eta Larrazabalek jokatuko duten final-zortzirenetako partidarekin.
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