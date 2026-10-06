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2026ko Lau t'erdiko Txapelketa aurkeztu dute

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Lau t'erdiko txapelketaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Pilotariak, lau t'erdiko txapelketaren aurkezpenean
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Azken eguneratzea

2026ko Lau t'erdiko pilota txapelketa aurkeztu dute astearte goizean Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Urriaren 9an abiatuko da lehia, ostiralean, Durangon, Elordik eta Larrazabalek jokatuko duten final-zortzirenetako partidarekin. 

Lau t'erdikoa Esku-pilota Aspe Pilota Baiko pilota

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