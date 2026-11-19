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Peio Etxeberria, begiko narritaduraz: “Finalari begira, ez dakit nola nagoen”
Peio Etxeberriak eta Javi Zabalak igandeko finalerako materiala hautatu dute ostegun honetan. Etxeberriak begia nola duen azaldu du, eta ez dauka garbi nola dagoen.
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