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Jorge Nagore: “Dakiten bezala jokatzen badute, partida ederra ikusi ahal izango da”
Lau t'erdian hiru aldiz txapeldun izandakoak final estua espero du igande honetan Bilbon. Haren esanetan, Peio Etxeberriak "ezker bikaina" du, baina Javi Zabala, aurkari gogorra, izango du parean.
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Peio Etxeberria, begiko narritaduraz: “Finalari begira, ez dakit nola nagoen”
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Lau t'erdiko ondoz ondoko laugarren finala jokatuko du Peiok
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Iaz ihes egindako txapelaren bila aterako da Javi Zabala
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Peio Etxeberriak “narritadura prozesua” du ezker begian, eta Lau t’erdiko finalerako material aukeraketa ostegunean egingo dute, ez asteartean
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