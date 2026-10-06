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Presentado el Campeonato del Cuatro y Medio de 2026

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Lau t'erdiko txapelketaren aurkezpena
18:00 - 20:00

Varios de los pelotaris, en la presentación.

Euskaraz irakurri: 2026ko Lau t'erdiko Txapelketa aurkeztu dute
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Última actualización

El Frontón Bizkaia, de Bilbao, ha acogido, este martes por la mañana, la presentación del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026, que arrancará el viernes 9 de octubre, con el partido de octavos de final que disputarán Elordi y Larrazabal, en Durango. 

Cuatro y Medio Pelota a mano Aspe Pelota Baiko pelota

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